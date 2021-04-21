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Bakan Muş: Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bütün odak noktalarının 84 milyonun refahını daha da yükseltmek olduğunu söyledi.
 21 Nisan 2021 16:31
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Muş, Ticaret Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM Genel Kurulunda ettiği yemin sonrası, gazetecilerin sorusu üzerine kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Muş, "Yapmak istediklerimiz çok. Zaman, her zaman çok fazla değil. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi ve inkişafı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek. Bütün gayretimiz bu yönde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Ajansı
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