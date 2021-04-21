FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.
|21 Nisan 2021 16:33
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İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 FETÖ zanlısını, düzenlenen operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski askerler M.G, B.K, K.K. ve A.U, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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