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Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda tepkilere neden olan bir olay meydana geldi. Taksim Meydanı'nda belediye zabıta sivil ekiplerinden bir görevli, seyyar satıcıya tokat attı. Belediye, görevli yardımcı zabıta personeli hakkında soruşturma başlattı.
 21 Nisan 2021 16:35
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Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü sivil ekipleri, Taksim Meydanı'nda izinsiz seyyar su ve çay satan bir gruba müdahale etti. Meydanda satılan plastik şişe sularına el koyan görevlilerden biri, kendisini engellemeye çalışan seyyar satıcıyla tartıştı.

DHA'nın haberine göre, yaşanan kargaşada yardımcı zabıta memuru, küfür ettiği belirtilen seyyar satıcılardan birine tokat attı, Daha sonra diğer zabıta ekipleri araya girerek seyyar satıcıları olay yerinden uzaklaştırdı.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Beyoğlu Belediyesi tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece saatlerinde Taksim'de gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz seyyar satıcılık yapan bir gruba önce uyarıda bulunmuş, grubun tüm uyarıları dikkate almaması üzerine müdahale etmiştir. (Söz konusu kişiler geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyarete gelen İranlı turisti darp eden seyyar satıcılardır.) Yaşanan kargaşada bir yardımcı zabıta elemanımızın küfür ve hakaretler ederek işini yapmasını engellemeye çalışan seyyar satıcıya tokat attığı üzücü bir olay yaşanmıştır. İlgili personelimizin ifadesi alınmış olup, gerekli soruşturma başlatılmıştır. Beyoğlu Belediyesi çalışanları vatandaşımızın hizmetindedir. Hiçbir davranışımız milletimizi rencide edemez ifadelerine yer verildi.
DHA
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