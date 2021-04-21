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İTÜ, BM tarafından 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), küresel üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtüğü araştırmada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında dünyada 24'üncü, Türkiye'de 1. sırada yer aldı.
 21 Nisan 2021 16:45
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İTÜ, BM tarafından 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından THE, BM'nin dünyanın en temel 17 sorunu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

THE'nin derecelendirmesine göre, dünya çapında 1200 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında dünyada 24'üncü sırada yer alırken, Türkiye'de lider oldu.

İTÜ, "Nitelikli Eğitim" başlığında ise dünya sıralamasında 48. olurken, Türkiye'de de 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ayrıca İTÜ, "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ile "Amaçlar İçin Ortaklıklar" başlıklarında da büyük ilerleme kaydetti.

THE'nin etki sıralamasına göre; geçen yıl dünya üniversiteleri arasında BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ'nün genel ortalaması 601+ düzeyindeyken, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında kendine yer buldu.

İTÜ, başarı elde ettiği "Nitelikli Eğitim" ile "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanlarının yanı sıra toplam 6 alanda ilk 101-200 aralığında, tüm amaçlar için yapılan ortalama sıralamasında ise ilk 200'de yer aldı.

- "İTÜ, dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Öğretim Üyesi ve Uluslararası Derecelendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hale Özgün, THE 2021 Etki Sıralaması'nın, dünya genelindeki üniversitelerin BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

İTÜ'nün, THE Impact Rankings sıralamalarına bu yıl bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 farklı alanda başvurduğunu aktaran Özgün, "İTÜ, özellikle 'Nitelikli Eğitim' ve 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 50 ve ilk 25 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi iş birliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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