Reuters: Bayram sonrası kabinede 4-5 kişi daha değişebilir

Resmi Gazete'de bu sabahın ilk saatlerinde yayımlanan değişikliklerle Ticaret Bakanlığı'nda dezenfektan alımı ile gündeme gelen Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerken, bu göreve İstanbul milletvekilli Mehmet Muş atandı.

Reutersin geçtiği habere göre; kaynaklar, bayram sonrasına en az 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olabileceğini ve normal şartlarda seçime kadar bu yeni kabine ile devam edilebileceğini belirtiyorlar.

AKP kongresiyle birlikte hem parti hem TBMM yönetiminde değişiklik yapılırken, kabinede de değişiklik yapılacağı bazı partili yetkililer tarafından da açıklanmıştı. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kısa çalışma tatilinde kabine üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Kaynaklar Erdoğan'ın her dönem bir kabine değişikliği yaptığını ve bunun bakanların yorulması ile performansa bağlı olan bir uygulama olduğunu vurguluyorlar.

Bugünkü Resmi Gazete ile açıklanan dar kapsamlı kabine revizyonu ile birlikte bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıkmış oldu. Mehmet Muş'un hali hazırda devam eden milletvekilliği yemin ederek bakanlık görevine başladığında düşecek. Bu nedenle AKP'nin TBMM'deki vekil sayısı da 289'dan 288'ye geriledi.

İki Ayrı Bakanlık: Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı atama kararına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ikiye ayrıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ayrılarak yeni bir bakanlık haline getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi. Aynı kararname kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da Derya Yanık atandı.

Kararla Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da görevinden alınmış oldu. Bakanlık bir önce çalışma ve aile konularına odaklı iki farklı bakanlığın birleştirilmesinden oluşuyordu. Dün geceki revizyonla birlikte bakanlıklar yeniden ayrılmış oldu.

Dezenfektan Alımı

Ticaret Bakanlığı dün Ruhsar Pekcan'ın eşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığını doğruladı, ancak alımların "piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda" gerçekleştirildiğini belirtti. Pekcan'ın görevden alınması bu açıklamanın hemen ardından geldi. değişikliklerle ilgili olarak üst düzey bir yetkili, genel bir kabine değişikliği beklentisi olduğunu ve bunun halen de geçerli olduğunu belirterek, "Ancak Pekcan'ın dezenfektan olayı kabul edilebilir değildi. Görevde devam edemeyeceği sinyalini almıştı zaten bu olaydan sonra" dedi ve kabine değişlikliği planının bu nedenle iki parça haline dönmüş olabileceğini kaydetti.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına çok büyüktü ve çoktandır bölünmesi yönünde bir karar vardı; ikisi aynı anda tamamlanmış oldu. Çalışma Bakanı'nın değişmesi yönünde bir genel kabul de vardı" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Genel olarak Albayrak'ın bakanlığa dönmesi beklenmiyor. Ama dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim."

Bir Dönemde İki Kabine

Yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genellikle bir dönemde iki kabine ile çalıştığına işaret ederek, "Değişiklik de dönem ortası gibi oluyor. Şimdi kongre oldu parti yönetimi değişti, TBMM yönetimi değişti. Artık kabinede de değişim zamanı demek bu. Zaten yaptığı çalışma tatilinde de kabine çalışıldı. Yorulan ve performansından memnun olunmayan bakanlıklarda değişiklikler olacaktır" dedi.

AKP'ye yakın bir kaynak da Pekcan'ın yaptığının herkesi zora sokan bir davranış olduğunu belirterek, yeni gelen Bakanın da Berat Albayrak'a yakın olduğunu vurguladı.

Aynı kaynak, "Kabine değişiklik beklentisi (bu değişim ile)bitmedi. Kabine ile ilgili genel bir beklenti halen var. Cumhurbaşkanı zamanlamasını ayarlıyordur. Çünkü beklenti oluşunca medyada yer alınca, isimler verilince yapacaksa da bekletiyor." dedi.