Gram altın 4 ayın zirvesine çıktı

Pandemi döneminde mali ve para politikalarının gevşetilmesiyle yaşanan rekor yükselişler gösteren ABD borsaları vaka artışı yaşandığı dönemler bir miktar gerilese de hızlıca toparlıyor. Geçen hafta tahvil faizlerindeki düşüş ile yine rekor seviyelere çıkan borsalar, bu hafta Asya ve Avrupa'da daha hızlanan vaka artışı ve azalan risk iştahıyla geriliyor. Vadeliler dün %2'ye yakın kayıp verdi.

Avrupa borsaları vaka sayısındaki hızlanmanın yeni bir kapanma yaratabileceği kaygısıyla dün sert düşüş yaşadı, bugün ise dünkü kayıpların silmeye çalışıyor.

İnvesting.com'da yer alan habere göre; Küresel hava virüs nedeniyle yeniden bozuldu ve borsalarda düşüş yaşanırken ABD Dolar Endeksi 1,5 ayın dip seviyesinden döndü ve altın ise bu dönemde yükselişe geçti. Altını destekleyen en önemli fiyatlama ise tahvil faizlerindeki gerileme oldu, üzerine kapanma senaryoları altını canlandırdı. Fiyat hafta başındaki düşüşünde 1,766 dolarda tutundu ve 1,800 dolar seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Teknik olarak 1,766 dolar korundukça alımların 1,858$ seviyesine doğru güçlü kalmasını bekliyoruz bu ana direnç öncesinde 1,820 dolar yakınında bir miktar ivme kaybı görülebilir.

Yurt içine baktığımızda;

BİST 100 önemli gördüğümüz 1.350-1.330 puan aralığına geriledi, bugün bu aralıkta işlem gören fiyatın günlük kapanış seviyesi 1.330 puan altında olursa satış baskısı hızlanabilir ve 1.285 - 1.260 puan aralığı görülebilir. Borsada küresel satışların baskısı artmaya başladı ve dün pozitif ayrışan BİST Bankalar bugün %1,5 düşüş yaşıyor. Endekste 1.050 puan tabanının kırılması durumunda kayıplar büyüyebilir.

Hem risk iştahındaki azalma hem de doların son ayın en düşük seviyeden toparlanması ile gelişen ülke paraları bu hafta geriliyor, kayıp çok sert değil ve kırılganlığı son zamanlarda daha da artan ruble, bugün pozitif ayrışıyor. TL ise bugün dolar karşısında değer kaybediyor. 8,21 seviyesine yaklaşan kur son saatte 8,15'ten işlem görüyor. Fiyatta 8,35'i önemli direnç olarak takip ediyoruz.

Dolar kurundaki ve ons altındaki yükselişle gram altın bugün 469 TL'ye çıkarak 21 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Şubat 395 TL'ye gerileyen gram altın Mart ayı ortasında kurdaki yükseliş ve bu ay içinde de onstaki yükselişle 2021'in en yüksek seviyesini gördü. Gram altında 478 TL direncini takip ediyoruz ve bu seviyenin aşılması durumunda alımlar hızlanabilir.

*Orta- uzun vadede yükseliş trendini koruyan ons altında kısa vadede önemli destek olan 1,670 doların korunmasıyla fiyatta toparlanma var ve 1,858 doların aşılması ise daha güçlü bir yükseliş trendi anlamına geliyor.

*Dolar kuru çok uzun zamandır yükselişte ve her yıl yeni rekor seviyeler görüyor. Son olarak Mart ayındaki atakla rekor seviyeye yaklaşan fiyat 8,0 tabanını koruyor. Yani bu atağın düzeltmesi bu seviyelerde kaldı ve 8,35 seviyesini aşırı alım bölgesi olarak kritik görüyoruz.

*Her iki bileşenindeki yükselişle cazibesini korumaya devam eden gram altında da 478 TL üzerini alımların hızlandığı bölge olarak görüyoruz.