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Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Hüseyin Aydın'dan boşalan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Alpaslan Çakar getirildi.
 21 Nisan 2021 17:24
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Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimleri yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği'ne ise VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.
İhlas Haber Ajansı
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