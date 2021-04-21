1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Ticaret Bakanlığına getirilen Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan'dan devraldı.
 21 Nisan 2021 17:38
+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Ruhsar Pekcan, görevi Mehmet Muş'a devretti. Pekcan, bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yeni bakana çalışma hayatında başarılar diledi.

Mehmet Muş ise, "Öncelikle bana bu görevi tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Görevi devraldığım Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve cumhuriyet tarihimizin başından bu yana tüm bakanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Parlamentoda grup başkanvekilliği görevim sırasında Ruhsar Pekcan'a Ticaret Bakanı'nın görev alanına giren süreçlerle ilgili birçok müzakeremiz oldu. Kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme fırsatım oldu. Bu anlamda bakanlıkta yaptığı önemli icraatları çok iyi biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendisinin bilgi ve deneyiminden istifade edeceğiz. Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek, 2023 vizyonumuza katkı sunacak böylesine önemli bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Teslim aldığımız başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah bakanlığımızın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceğiz" dedi.

"Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin dürüst bakanlığıdır"

İş adamlarına ve esnaflara seslenmek istediğini ifade eden Muş, "Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin dürüst bakanlığıdır. Onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçımızın mezheplerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcı arasında iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İhracatçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Muş, "Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi o ülkenin ihracat katkısıdır. İhracatın dış ticaret açığımızı kapatması, ülkemizin sermaye akışının sağlanması ve tüm sektörlerin harekete geçirilmesi bakımından fevkalade önemlidir" dedi.

Pekcan ve Muş törende birbirlerine çiçek takdim etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mini YEKA yarışmaları pazartesi itibarıyla başlayacak
21 Nisan 2021 18:17		 Engin Altay: Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik saldırı yok
21 Nisan 2021 17:51
Reuters: Bayram sonrası kabinede 4-5 kişi daha değişebilir
21 Nisan 2021 16:51		 Bakan Muş: Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek
21 Nisan 2021 16:31
Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde
21 Nisan 2021 15:47		 Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
21 Nisan 2021 15:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Engin Altay'ın sözlerine tepki
21 Nisan 2021 13:53		 Meclis, açılışının 101'inci yılını kutlayacak
21 Nisan 2021 13:35
'Montrö Sözleşmesi şeffaf ve tarafsız uygulanmaya devam edilecek'
21 Nisan 2021 13:24		 Erdoğan, 128 milyar dolar için, grup toplantısında video yayımladı
21 Nisan 2021 12:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Mini YEKA yarışmaları pazartesi itibarıyla başlayacak18:10 - Bakan Ersoy, turizm sektörüne yönelik kararları değerlendirdi18:03 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Çocuklar da aşı olacak mı?18:00 - 'Safra' operasyonu: 36 polis ihraç edildi17:59 - Pfizer-BioNTech aşısında da yan etki endişesi: Aşıdan sonra zona oldular17:57 - 'Bakanın imzasını bekliyoruz' deyip dolandırdılar
17:56 - Olur Kaymakamı ve Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı17:51 - Engin Altay: Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik saldırı yok17:47 - Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına17:41 - Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu17:38 - Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı17:35 - Çeyrek altın 765 TL'ye yükseldi
17:30 - Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı: 25 kişi takibe alındı17:24 - Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu17:21 - Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi17:14 - Dolar 8,20 TL barajına yaklaştı17:12 - Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı
17:01 - Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tabağın sonunu ekmekle sıyırmak 2
multi 1
avrupa süper ligi 3
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 1
Peygambere hakaret özgürlük değildir 1
Ateistler oruç tutan kadına saldırdı. 1
acun memurlar.neti de satın alırsa 4
bakkal defteri 5
cep dostu 1
Şair burada ne demek istemiş 4
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam