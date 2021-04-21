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Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

AK Parti MYK üyesiyken Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan hukukçu Derya Yanık'ın bakan olması memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sevinçle karşılandı.
 21 Nisan 2021 17:47
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Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

AK Parti 7'inci olağan kongresinde Merkez karar ve yönetim kurulu üyeliğine seçilen hukukçu Derya Yanık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Yanık'ın bakan olması memleketi Kadirli ilçesinde sevinçle karşılandı. Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde dünyaya gelen Bakan Derya Yanık'ın doğup büyüdüğü evde ise şu anda kimse yaşamıyor.

Bakan Yanık'ın tek katlı köy evinde doğduğunu ve ilkokulu da Kadirli ilçesinde tamamladığını belirten amcasının oğlu Muammer Yanık, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi. Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla amcamın kızı Derya Yanık Bakan oldu. Başarılarının devamını diliyorum. Kadirli olarak köy halkı olarak çok gururlandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Derya Yanık babasının vefatının ardından ilkokuldan sonra ailesiyle birlikte Kadirli ilçesinden ayrılarak Adana iline yerleştiler. 1965 yılında Kadirli ilçesi Adana'ya bağlı olduğu dönemde Süleyman Demirel hükümetinde yine Kadirli ilçesinden Ahmet Topaloğlu Milli Savunma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmıştı. 56 yıl aradan sonra Kadirli ilçesinden olan Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.
İhlas Haber Ajansı
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