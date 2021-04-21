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Engin Altay: Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik saldırı yok

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullandığı sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, 'Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik bir saldırı yok' dedi.
 21 Nisan 2021 17:51
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Engin Altay: Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik saldırı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan açıklama geldi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sözlerinin hepsinin kayıt altında olduğuna dikkat çekti ve sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Sözlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir saldırı olmadığını ifade eden Altay, kendisine yapılan hakaretleri yargıya taşıyacağını belirtti.

Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay'ın sözlerine, partisinin Meclis'teki grup toplantısında tepki gösterdi.

Erdoğan, "Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız." dedi.

TRT
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