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'Bakanın imzasını bekliyoruz' deyip dolandırdılar

Kendilerini Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanı olarak tanıtıp 32 vatandaşı iş bulma vaadiyle 1,5 milyon lira dolandıran 2'si kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 21 Nisan 2021 17:57
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Adıyaman, Ağrı, Bolu, İzmir, Kırıkkale, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa illerinde kendilerini Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanı olarak tanıtarak işsiz olan kişilere iş vaadinde bulunan S.Ö., H.A. ve M.Z.A., toplam 32 kişiyle temasa geçti.

İş bulma vaadinde bulundukları kişilerden 10 bin TL ile 80 bin TL'ye kadar değişen miktarlarda paralar alan ve şu ana kadar 1,5 milyon TL toplayan 2'si kadın 3 şahsı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı.

"BAKANIN İMZASINI BEKLİYORUZ"

8 ilde 32 kişiden toplam 1,5 milyon TL alan şahıslar, dolandırdıkları kişileri ise "İşiniz olmak üzere, bakanın imzasını bekliyoruz" diyerek oyaladı. İş vaadinde bulundukları kişilerden nüfus cüzdanı, diploma, ikametgah, adli sicil belgesi gibi dokümanlar da aldıkları öğrenilen 3 zanlının adreslerine polis baskın yaptı.

Yapılan operasyonda yakalanan S.Ö., H.A. ve M.Z.A., gözaltına alınarak emniyete getirildi. Polis ekiplerince işlemleri tamamlanan şahıslar, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı
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