'Safra' operasyonu: 36 polis ihraç edildi
|21 Nisan 2021 18:00
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Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki
kapsamlı kurum için operasyonlar neticesinde;
- haklarında FETÖ soruşturması açılan 26,
- rüşvet alan iki, adli olaylara karışan 5,
- kişisel verileri inceleyen 1
- ve menfaat temin eden 2
olmak üzere 36 polis; elde edilen belge ve veriler ışığında meslekten ihraç edildi.
İLK SORUŞTURMA RÜŞVET ALAN POLİSLERE AÇILDI
Soruşturmaların ilki 2020 yılında rüşvet alan trafik polislerine yönelik yapılırken ardından vatandaşların kişisel verilerini izinsiz ve yasadışı olarak alarak inceleyen, adli olaylara karışan ve FETÖ/PDY ile ilişkisi tespit edilenlere yapılan operasyonlarla devam etti. En son bir tefecilik çetesine yönelik yapılan operasyonda ise bir şube müdürü ve iki polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın talimatıyla operasyona 'Safra' ismi verilmişti.
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