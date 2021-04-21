Fatma öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kayseri'de sınıf öğretmeni Fatma Gürsoy, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|21 Nisan 2021 19:06
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
20 Nisan 2021 08:48
|Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi
19 Nisan 2021 21:35
|Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı
18 Nisan 2021 17:22
|Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
18 Nisan 2021 11:41
|Sınıf öğretmenleri branş dersinde ek ders alabilecek mi?
18 Nisan 2021 01:05
|Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti
17 Nisan 2021 16:17
|MEB'de, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?
17 Nisan 2021 15:09
|Öğretmene mobbing uygulayan okul müdürüne dava açıldı
15 Nisan 2021 20:22
|MEB'in yayımladığı usul ve esaslar sorun çözmüyor
15 Nisan 2021 14:05
|Müdür Başyardımcısı koronavirüse yenildi
14 Nisan 2021 22:38