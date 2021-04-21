1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
 21 Nisan 2021 19:12
+Aa- Yazdır
İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri aktarılan açıklamada, 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı
21 Nisan 2021 18:32		 FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı
21 Nisan 2021 16:33
Konya'da FETÖ'nün sözde 'polis sorumlusu'na hapis cezası
21 Nisan 2021 15:42		 FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası
21 Nisan 2021 14:58
Yunanistan'a kaçan 15 FETÖ şüphelisi turist gibi davranmış
21 Nisan 2021 13:08		 Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
21 Nisan 2021 12:25
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
21 Nisan 2021 11:21		 MSB: 836 terörist etkisiz hale getirildi
21 Nisan 2021 11:14
Barış Pınarı'nda taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Nisan 2021 10:18		 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor
21 Nisan 2021 10:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:40 - Önlemlere rağmen vaka sayısı düşmüyor!19:25 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü19:19 - 'Aşılanmış bireylerin hastalanma oranları oldukça düşük'19:17 - Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman'dan acı haber19:12 - İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu19:06 - Fatma öğretmen koronavirüse yenik düştü
18:58 - Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı18:53 - Elektrik şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı: Bedel faturalara yansıyacak18:45 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık devraldı18:39 - Üniversite personeli servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı18:32 - FETÖ'den hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı18:26 - Bakan Akar'dan CHP'li Engin Altay'ın sözlerine tepki
18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Mini YEKA yarışmaları pazartesi itibarıyla başlayacak18:10 - Bakan Ersoy, turizm sektörüne yönelik kararları değerlendirdi18:03 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Çocuklar da aşı olacak mı?18:00 - 'Safra' operasyonu: 36 polis ihraç edildi
17:59 - Pfizer-BioNTech aşısında da yan etki endişesi: Aşıdan sonra zona oldular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
difüzyon 1
rol model 2
biliyormusun.net 1
söz ve yazı 2
dublaj klişeleri 4
B.A 1
markette sinir bozan hareketler 2
george floyd 3
Çorbama kaşık attın 1
mağduru değil faili karartma 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam