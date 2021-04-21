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Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman'dan acı haber
Karabük'te dengesini kaybedip çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
|21 Nisan 2021 19:17
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Olay, dün akşam saatlerinde, Karabük Cumayanı köyünde meydana geldi. Ferman Misoğlu arkadaşı ile Eskipazar Çayı'nın kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Ferman'ın cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verildi.
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