Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası Abdullah Erbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
|21 Nisan 2021 19:25
|+Aa- Yazdır
Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün evinde vefat eden Abdullah Erbaş'ın cenazesi, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camisi'nden kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı Abdullah Erbaş, aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.
Cenazeye, Erbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Elektrik şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı: Bedel faturalara yansıyacak
21 Nisan 2021 18:53
|Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Çocuklar da aşı olacak mı?
21 Nisan 2021 18:03
|Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı
21 Nisan 2021 17:12
|'Kısmi kapanmayla yüzde 50 vaka azalmasının görülmesi lazım'
21 Nisan 2021 16:15
|Salgın sürecinde havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi
21 Nisan 2021 14:20
|Aşı olmak yoğun bakımların yükünü hafifletiyor
21 Nisan 2021 13:45
|Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi
21 Nisan 2021 12:57
|Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis
21 Nisan 2021 12:04
|İki kez 'yılın ebesi' seçilen Bozdemir, 31 yıldır özveriyle çalışıyor
21 Nisan 2021 11:44
|Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yapacak
21 Nisan 2021 11:19