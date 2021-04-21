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Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi.
 21 Nisan 2021 20:05
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Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine seçildi

Türkiye'nin adayı Atasoy, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde yapılan seçimlerde, Viyana merkezli kurula yeniden üye seçildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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