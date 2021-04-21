Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine seçildi
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi.
|21 Nisan 2021 20:05
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Türkiye'nin adayı Atasoy, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde yapılan seçimlerde, Viyana merkezli kurula yeniden üye seçildi.
BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.
Halen BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.
BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.
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