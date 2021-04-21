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Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
 21 Nisan 2021 20:07
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Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Memurlar.Net
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