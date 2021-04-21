Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
|21 Nisan 2021 20:07
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
21 Nisan 2021 17:21
|Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de
16 Nisan 2021 15:53
|Sigorta prim desteğini de içeren kanun teklifi kabul edildi
15 Nisan 2021 19:04
|Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi
15 Nisan 2021 17:41
|Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi
07 Nisan 2021 23:33
|Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
07 Nisan 2021 08:39
|Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
07 Nisan 2021 07:46
|Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak
06 Nisan 2021 23:04
|AK Parti'li vekil TBMM'ye kanun teklifi verdi
06 Nisan 2021 14:02
|Kurumlar vergisi oranı artıyor
03 Nisan 2021 08:03