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Meslek lisesinde üretildi, siparişler gelmeye başladı

Bursa'da, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla üretilen elektrikli scooter ilgi görüyor.
 21 Nisan 2021 20:23
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Meslek lisesinde üretildi, siparişler gelmeye başladı

Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Ercan Gür'ün danışmanlığında 4 alanın katkısıyla üretilen ve tek seferlik şarjla 30 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip elektrikli scooter, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

"MİSİM E350" adı verilen scooter için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı eğitim kurumlarından 100 adet sipariş alındı.

Okul müdürü Musa İncekara, AA muhabirine, elektrikli araçların artık önemli bir yere sahip olduğunu ve kendilerinin de bunu takip ettiklerini söyledi.

Elektrikli araçlar konusunda bir katkı sunmak istediklerini ifade eden İncekara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli üretim scooter ülkemizde çok fazla yok. Bu konuda iyi olan arkadaşlarımızla bu işe giriştik ve çok iyi de bir ürün ortaya çıkardık. Sportif, çift amortisörlü, piyasadaki muadillerinden farklı bir ürün ortaya çıkardık. Yaklaşık 1 ayda bu ürünü tasarladık ve ürettik. Makine teknolojileri, bilişim teknolojileri, metal teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri alanları ortaklaşa çalıştılar ve ürünü ortaya çıkarttılar. Ürünle ilgili çok güzel dönüşler aldık hatta hemen siparişleri almaya başladık. Ar-Ge merkezimizi kurduk, inovasyona açık bu ürünün daha ileri seviyelerini de yapacağız."

"Engebeli arazide de rahatlıkla, konforla yol alabiliyorsunuz"

Proje koordinatörü Ercan Gür ise elektrikli scooterı metal aksamdan dizayn ettiklerini söyledi.

Aracın motorunun 350 vat, pilinin 36 vat güce sahip olduğunu aktaran Gür, şu bilgileri verdi:

"Mekanik aksamı tamamen okulumuza ait. Ülkemizde çift amortisörlü bir scooter göremedik. 'Biz yapabilir miyiz?' diye düşündük, fikir oradan çıktı daha sonra böyle bir şey tasarladık. Diğer scooterlarla bir tümsekten geçseniz çok fazla bir sarsıntı kullanıcıya hissettiriyor. 'Biz bu hissiyattan kurtarabilir miyiz?' diye bir çaba içine girdik ve bu konuda da başarılı olduk. Engebeli arazide de rahatlıkla, konforla yol alabiliyorsunuz."

Metal Teknolojileri Alanı Şefi Mehmet Kubilay Karaca da kullanılan malzemelerin seçimlerinde statik ve mukavemet hesaplamalarını dikkate aldıklarını bildirdi.

Sağlam ve uzun ömürlü bir ürün tasarladıklarını anlatan Karaca, "Alt kutu kısmında yani hem sürücünün bindiği hem de elektronik aksam ve pilimizin bulunduğu kısımda kapalı bir bölüm oluşturduk. Metal öğrencileriyle beraber bizim elimizden geçti bu kısım. Hem pratik hem ekonomik bir ürün ortaya çıktı." dedi.
Anadolu Ajansı
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