Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!
Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
|21 Nisan 2021 20:52
|+Aa- Yazdır
Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.
Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dev maçta kazanan çıkmadı
21 Nisan 2021 21:02
|Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
21 Nisan 2021 20:11
|Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan
20 Nisan 2021 21:09
|Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa şampiyonu oldu
20 Nisan 2021 19:55
|TFF'den maçlara iftar ayarı
20 Nisan 2021 17:05
|A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu
20 Nisan 2021 14:26
|Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması
19 Nisan 2021 17:49
|Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!
18 Nisan 2021 21:08
|Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar maç izledi
18 Nisan 2021 11:49
|Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
17 Nisan 2021 17:04