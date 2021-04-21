Polis memuru yol kenarındaki çocuklara meyve verdi
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru aracıyla iftara giderken, ışıklarda durduğu sırada 2 çocuğu görünce aracından indi. Bagajı açan polis memuru poşetten çıkardığı meyveleri çocuklara vererek yoluna devam etti. O anlar ise başka bir araç içerisinde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
|21 Nisan 2021 20:55
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Mardin Nusaybin'de bu akşam bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, aracıyla evine giden Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, kırmızı ışık yanınca aracını durdurdu. Yol kenarında Suriyeli oldukları belirlenen 2 kız çocuğu gören polis memuru aracının bagajını açarak poşet içerisinde bulunan meyveleri çocuklara verdi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ÇORUM'DA DA POLİSLER KAĞIT TOPLAYICISIYLA KUMANYASINI PAYLAŞMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay Çorum'da yaşandı. Polisler, kendilerine verilen kumanyayı iftar öncesi kağıt toplayan bir kadın ve yanında bulunan çocuğa vermişlerdi. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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