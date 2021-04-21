Türk yolcunun çorabından çıktı, Alman polisi el koydu
|21 Nisan 2021 20:48
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Türkiye'den 16 Nisan'da Almanya'ya giden 45 yaşında olduğu ifade edilen Türk vatandaşı kadının Hannover Havalimanı'nda gümrükte yapılan kontrol sırasında gümrüğe beyan edilmemiş 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyasına el konulduğu ifade edildi.
ÇORAP VE PANTOLONUNA GİZLEDİ
Konuyla ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan Hannover Havalimanı gümrük basın sözcüsü Nils Haustein, "Valizlerin taramaları sonucunda çorap ve pantolonlara gizlenmiş altın kolyeler ve ziynet eşyaları bulduk. Bu tür olaylarla çok karşılaşmaya başladık" dedi. Haustein, nakit beyan edilmemesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euro'nun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit para, bunun yanı sıra 430 euroyu geçen altın ve ziynet eşyalara el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.
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