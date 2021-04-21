Dev maçta kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
|21 Nisan 2021 21:02
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Trabzonspor 76. dakikada Edgar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Galatasaray bu beraberlikle 66 puanla 3. sırada yer aldı. Trabzonspor 60 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de Lider Beşiktaş'ın 72 puanı, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de 69 puanı var.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!
21 Nisan 2021 20:52
|Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
21 Nisan 2021 20:11
|Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan
20 Nisan 2021 21:09
|Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa şampiyonu oldu
20 Nisan 2021 19:55
|TFF'den maçlara iftar ayarı
20 Nisan 2021 17:05
|A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu
20 Nisan 2021 14:26
|Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması
19 Nisan 2021 17:49
|Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!
18 Nisan 2021 21:08
|Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar maç izledi
18 Nisan 2021 11:49
|Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
17 Nisan 2021 17:04