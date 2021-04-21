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Dev maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
 21 Nisan 2021 21:02
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Dev maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Trabzonspor 76. dakikada Edgar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Galatasaray bu beraberlikle 66 puanla 3. sırada yer aldı. Trabzonspor 60 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de Lider Beşiktaş'ın 72 puanı, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de 69 puanı var.
Memurlar.Net
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