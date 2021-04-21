1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Son 72 saatte PCR testi negatif çıkan Danimarka ve İngiltere'deki yolcuların Türkiye'ye gelişine izin verilecek.
 21 Nisan 2021 21:11
+Aa- Yazdır
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından 2 ülke ile uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ekşi, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarının açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ECB, tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir
21 Nisan 2021 11:34		 Hizmet İhracatçıları Birliği, öğrencileri ihracat neferi yapacak
21 Nisan 2021 08:31
'Aşı bu yaz turizmin belirleyicisi olacak'
21 Nisan 2021 08:26		 Yerli solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi
20 Nisan 2021 23:02
Türkiye'de beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 40 arttı
20 Nisan 2021 22:56		 Trendyol'a büyük yatırım
20 Nisan 2021 21:06
'PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz'
20 Nisan 2021 13:04		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi
20 Nisan 2021 12:18
Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor
20 Nisan 2021 11:54		 AK Parti'li Karahocagil: Buharlaşan ve yok olan döviz rezervi yok
20 Nisan 2021 11:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı21:18 - Dr. Lütfi Çamlı: Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur21:17 - Gazeteci- senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti21:11 - İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor21:02 - Dev maçta kazanan çıkmadı20:56 - İngiltere TikTok'a dava açtı
20:55 - Polis memuru yol kenarındaki çocuklara meyve verdi20:53 - Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı20:52 - Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!20:51 - Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı20:48 - Türk yolcunun çorabından çıktı, Alman polisi el koydu20:33 - Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
20:31 - Johnson & Johnson aşısında birden fazla sorun belirlendi20:26 - Bir öğretmen daha Kovid-19'a yenik düştü20:23 - Meslek lisesinde üretildi, siparişler gelmeye başladı20:21 - ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı20:11 - Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
20:07 - Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa orhan 1
nesli tükenen eşyalar 6
takıl 1
türkiye zeka vakfı 1
depresyon 5
eski kumbaralar 2
suya sabuna dokunmamak 3
Abla deme bana 3
Aşılamanın anlık takip edilmesi 2
multi 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam