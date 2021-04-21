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Dr. Lütfi Çamlı: Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, aşılanmanın önemine dikkat çekerek, "Şu anda elimizde bir silah var, o da aşı. Hangi aşı olduğuna bakmaksızın bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu konuda olası tereddütleri de yetkililerin gidermesi gerekiyor. Kamuoyuna aşı olunması yönündeki telkinlerin devam etmesi gerekiyor. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur" dedi.
 21 Nisan 2021 21:18
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İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, vaka sayıları artarken, aşının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Aşı oldum, bana bir şey olmaz' anlayışının da doğru olmadığını belirten Çamlı, "Aşı, belki hastalıktan tam olarak korumasa da ağır hastalık ya da ölümleri engellemede yüzde 100 etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşı olanlar belki hasta olabilirler fakat yoğun bakıma girme veya vefat etme risklerinin çok daha azalacağını biliyoruz. O yüzden aşı olanların rehavete kapılmadan pandemi kurallarına çok katı halde uymaları gerekmektedir. 'Aşı oldum, bana bir şey olmaz' anlayışı oldukça yanlış" diye konuştu.

'ELİMİZDEKİ SİLAH AŞI'

Aşıların İngiltere, Güney Afrika veya Brezilya gibi varyantların üzerinde ne şekilde etkili olduğunun bilinmediğini kaydeden Çamlı, "Ancak şu anda elimizde bir silah var, o da aşı. Hangi aşı olduğuna bakmaksızın bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu konuda olası tereddütleri de yetkililerin gidermesi gerekiyor. Kamuoyuna aşı olunması yönündeki telkinlerin devam etmesi gerekiyor. Aşı, bir tercih değil toplumsal sorumluluktur. Aşı olarak sadece kendinizi değil yakın çevremizle toplumdaki kişileri de koruyacağımızı unutmayalım" dedi.

'AŞI OLDUM HASTA OLMAM, DİYE DÜŞÜNMEYİN'

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, virüsün kontrolsüz kalabalıklar ve kapalı ortamlarda yayıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hastalığın nasıl yayıldığını biliyoruz. Özellikle kontrolsüz kalabalıklar, kapalı ortamlar, ev içi bulaşlar önemli rol oynuyor. O yüzden gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, kalabalıklara girilmemeli. Kutlama ve törenler gibi ev içi ziyaretlere katılmamamız gerekiyor. Aşı bu dönemde çok önemli konu. Aşı bireysel tercih değil toplumsal sorumluluktur. Toplumsal bağışıklığa ulaşabilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmamız lazım. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. 'Aşı oldum, ben hasta olmam' anlayışı da çok yanlış bir düşünce. Aşı olanların da düşük de olsa hasta olma ihtimali var. Bu nedenle aşı olsak bile maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor."

DHA
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