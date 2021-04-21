DKK'ye ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini bildirdi.
|21 Nisan 2021 22:06
|+Aa- Yazdır
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 23 gemimiz ile 23 liman ziyareti icra edilecek. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan görselde, gemilerin ziyaret edeceği limanların Samsun, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, İzmit, Moda, Dolmabahçe, Erdek, Avşa, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Marmaris, Fethiye, Kaş, Finike, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı
21 Nisan 2021 22:27
|Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
21 Nisan 2021 20:51
|'Aşılanmış bireylerin hastalanma oranları oldukça düşük'
21 Nisan 2021 19:19
|Bakan Ersoy, turizm sektörüne yönelik kararları değerlendirdi
21 Nisan 2021 18:10
|Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
21 Nisan 2021 17:24
|Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma
21 Nisan 2021 16:35
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
21 Nisan 2021 16:29
|Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
21 Nisan 2021 15:39
|RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi
21 Nisan 2021 14:43
|RTÜK'ten Engin Altay'ın konşuması hakkında inceleme
21 Nisan 2021 12:20