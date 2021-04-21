Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
|21 Nisan 2021 22:18
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