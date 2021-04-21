Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı
|21 Nisan 2021 22:27
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Türkiye'de hem Biontech hem de Sinovac aşılarıyla koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşı olmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Antalya'da 35 aşı ikna timi oluşturulurken bu timler hem sahada hem de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çağrı merkezinde vatandaşı telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor.
Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi almaya çalışıyor. Vatandaşın çoğu bu hizmetten memnun olduğunu belirtirken 'Neden aşı olmadınız' sorusuna geçerli bir gerekçe sunamıyor. Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8'ini ikna etmeyi başarırken, aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise 'Aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım' ile 'İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim' oldu.
Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da şu ana kadar birinci doz 404 bin 567 kişi, ikinci doz ise 235 bin 387 kişi olmak üzere toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını açıkladı. Dr. Hülür, sağlık çalışanları, huzurevi ve özel bakımevi sakinleri ve çalışanları, 60 yaş üzeri vatandaşları ve eşleri (yerleşik yabancılar dahil), öğretmenler, basın mensupları, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, sağlık durumundan dolayı öncelikli, yani kronik hastalığı olanların aşılandığını kaydetti.
Aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayanlarla ilgili olarak Antalya'da 35 aşı ikna ekibi oluşturulduğunu dile getiren Dr. Hülür, aile hekimlerinin de aşı hakkı olduğu halde aşısını olmayan vatandaşları arayıp aşının gerekliliği, aşının kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğu, kişinin aşı olması durumunda hem ailesini hem de toplumu koruduğunun anlatıldığını söyledi. Aşı hakkındaki endişelerin bu şekilde giderildiğini kaydeden Dr. Hülür, 'Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır' dedi.
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