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İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret etti. Bakanlar ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'dan, ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi aldı.
 21 Nisan 2021 22:43
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İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ'de ilk ziyaretlerini İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İKUM) gerçekleştirdi. İKUM'a gerçekleştirdikleri ziyarette Bakan Akar ile Bakan Varank, Merkez Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer'den hem merkezde yürütülen çalışmalar, hem de ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının tamamlanan Faz-2 çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakanlar, ERÜ'de ikinci ziyaretlerini ise Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ARAGEM) yapımına devam edilen inşaat binası oldu. Bakanlar burada devam eden inşaat çalışmaları hakkında Rektör Çalış'dan bilgiler aldı.

Bakan Akar ve Bakan Varank'ın ziyareti ERAGEM'e de oldu. Burada Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgiler alan Bakanlar ayrıca aşı merkezinde incelemelerde bulundu. Bakanlar, ERÜ'de son ziyaretlerini ise Erciyes Teknopark'a gerçekleştirerek burada da yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ERÜ ziyaretlerine Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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