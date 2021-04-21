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Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin

Ankara'da 11 ilkokul öğrencisiyle açık hava söyleşisinde bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA ile ilgili, "İşlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor; ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz" dedi.
 21 Nisan 2021 23:24
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan 11 ilkokul öğrencisiyle mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak açık hava söyleşisinde buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, "Ben her gün sizlerle buluşmaya çalışıyorum; ama sizin bayramınız olan bu haftada bir arada olmak, bana ayrı bir mutluluk veriyor. 23 Nisan bu sene kutlu olsun, diye değil mutlu olsun, diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı" dedi.

'En büyük korkum, geleceğiniz için gerekeni yapmamak'

Bakan Selçuk, öğrencilerin 'En büyük korkunuz ne?' sorusuna,

"Çocuklarımızın, sizlerin geleceğine ilişkin olarak olması gerekenleri yapamamak. Sizler için parlak bir gelecek kurmakta eksik bazı şeyler bırakmak. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz, yeter ki sizlerin geleceği güzel olsun"

yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, EBA'nın bütün dünyada marka haline geldiğini belirterek,

"Bazen daha da geliştirmemiz gerekiyor, işlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor; ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri"

diye konuştu.

'İnternetten enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz'

Bakan Selçuk, öğrencilere ruhlarını, beyin gelişimlerini beslemek için bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hale geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir"
Memurlar.Net
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