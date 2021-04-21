1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek

Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Küresel ısınma, Doğu Karadeniz bölgesinde kuraklık yaşanmasına, ülke genelinde taşkınlar ve kasırgalar meydana gelmesine ve pek çok canlı türünün yok olmasına neden olacak. İstanbul'un meteorolojik bütün özellikleri değişecek, yaz aylarında yaşanılmayacak kadar sıcaklık ve şiddetli seller meydana gelecek" dedi.
 21 Nisan 2021 23:30
+Aa- Yazdır
Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, küresel sıcaklığın son 10 yılda 1,2 santigrat derece arttığını belirterek, Dünya olarak artık neredeyse dönülmez bir noktadayız. Küresel ısınma, Doğu Karadeniz bölgesinde kuraklık yaşanmasına, ülke genelinde taşkınlar ve kasırgalar meydana gelip, pek çok canlı türünün yok olmasına neden olacak. İstanbul'un ise meteorolojik bütün özellikleri değişecek, yaz aylarında yaşanılmayacak kadar sıcaklık ve şiddetli seller meydana gelecek dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020 yılının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıklarken kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı. Raporun Türkiye'ye yansımalarını değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, atmosferde sıcaklık değerlerinin her geçen gün arttığını belirterek, Son 10 yılda küresel sıcaklığın daha önceki dönemlere göre 1,2 santigrat derece arttığını gözlemledik. Bu sıcaklığın artışını durdurmak için gereken küresel aksiyon alınmadığı için sıcaklık artışı her geçen gün devam ediyor. Bu sıcaklıklara bağlı olarak da ani değişiklikler meydana geliyor. Örneğin bir anda yağışın başlaması, taşkınların olması veya uzun süre yağışın olmaması gibi durumlarla karşılaşıyoruz diye konuştu.

YAŞAM KAYNAKLARIMIZ AZALIYOR

Özellikle sektörlerin sürdürülebilirlik için acil tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Ülkelerin sınırları olabilir. Ancak atmosferdeki bu hareketlilik sınır tanımıyor. Atmosfere herhangi bir etkide bulunduğumuz zaman sadece o bölge etkilenmiyor. Diğer bütün bölgelerde etkileniyor. Atmosferde gerçekleşen sıcaklık değişimi bizim içtiğimiz sudan tutun soluduğumuz havaya kadar etki ediyor. Bu şekilde devam ederse ileride içecek suyumuz bile kalmayacak. Bugünkü şartlarda bile 2.2 milyar insan kaliteli suya ulaşamıyor. Her gün 6 bin çocuk sağlıklı su olmaması nedeniyle ölüyor. Kısacası yaşam kaynaklarımız azalıyor. Birey olarak da elbette tedbirler almalıyız. Fakat burada en önemli görev üreticilere düşüyor ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sevinç Asilhan, sözlerine şöyle devam etti

Ancak atmosferi büyük ölçüde etkileyen üreticiler, gelecek 10 yıl içerisinde çalışmalarını değiştirmeli. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşamlarını devam ettirebilmesi için sorumluluk hissederek bugünden harekete geçmemiz gerekiyor. Sıcaklıktaki artış nedeniyle yaz ayları yaşanamayacak kadar sıcak geçiyor. Ardından kısa bir süre sonra sel meydana geliyor. Bunlar yaşanırken insan kayıpları da gerçekleşiyor.

SICAKLIK ARTIŞI CANLI TÜRLERİNİN NESLİNİ TÜKETECEK

Ek tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Türkiye'de sürekli taşkınlardan ve kuraklıktan bahsediyoruz. Ülkemizde iklim değişikliği artık her şeyin içerisinde yer almaya başladı. Ancak bu durumun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ek tedbirler almamız lazım. Sıcaklık artışı için büyük tedbirler almadan bu şekilde devam edersek, atmosferdeki canlıların sayısı azalacak ve birçok canlının nesli tükenecek. Aynı zamanda soğuk dönemlerde yağan kar yağışlarının su kaynaklarını beslediğini biliyoruz. Ancak büyük şehirlerde var olan şehirleşme, bu su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere sahip ifadelerini kullandı.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KURAKLIK TEHDİDİ

Çok az bir sıcaklık artışının bile çok büyük etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Artık neredeyse dönülmez bir aşamadayız. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yayınladığı rapora göre, sıcaklığı 2 derecenin altında tutmamız lazım. Ancak şu an atmosferde sıcaklık 1 derecenin üzerine çıktı. Bundan sonra gerçekleşecek 0.1 derecelik bir artış bile atmosferi çok fazla etkileyecek. Türkiye'de ise sıcaklık değeri değiştikçe ülkede bulunan yeşil alanlar da yok oluyor. Örneğin Türkiye'de gerçekleşecek 1 ya da 2 derecelik sıcaklık artışı, yeşil alanlarımızdan biri olan Doğu Karadeniz bölgesinde kuraklık olması demek. Yine sıcaklık artışına bağlı olarak ülke genelinde taşkınların artması, kasırgaların meydana gelmesi, ülkemizdeki canlı türlerinin birçoğunun yok olması ve İstanbul'un meteorolojik bütün özelliklerinin değişmesi anlamına gelir. İstanbul'un, meteorolojik bütün özellikleri değişecek

Sıcaklık artışına bağlı meteorolojik değişiklikler, yaz aylarının yaşanamayacak kadar sıcak geçmesine kısa süre sonra da sel yaşanmasına neden olacak dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!
21 Nisan 2021 23:47		 Dr. Lütfi Çamlı: Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur
21 Nisan 2021 21:18
Gazeteci- senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti
21 Nisan 2021 21:17		 Türk yolcunun çorabından çıktı, Alman polisi el koydu
21 Nisan 2021 20:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü
21 Nisan 2021 19:25		 Elektrik şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı: Bedel faturalara yansıyacak
21 Nisan 2021 18:53
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Çocuklar da aşı olacak mı?
21 Nisan 2021 18:03		 Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı
21 Nisan 2021 17:12
'Kısmi kapanmayla yüzde 50 vaka azalmasının görülmesi lazım'
21 Nisan 2021 16:15		 Salgın sürecinde havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi
21 Nisan 2021 14:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?00:00 - Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava00:00 - 22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!23:40 - Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza
23:37 - Metin Lokumcu davasında 13 polisin yargılanmasına başlandı23:30 - Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek23:24 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin23:18 - Kripto para yatırımcıları tedirgin!23:09 - Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor22:43 - İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı
22:31 - 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak22:27 - Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı22:21 - Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı22:18 - Hakan Altun hastaneye kaldırıldı22:08 - Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
22:06 - DKK'ye ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava
22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
takıl 1
pazar filesi 2
arabadan tekme tokat indirme 1
kağıttan kaplan 2
acun memurlar.neti de satın alırsa 1
girişimcilik 2
Bee Gees 1
turnike 3
biliyormusun.net 1
Kendine iyi bak 3
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 92 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 86 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Bilisim Akıllı Kent Teknolojileri 7 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kalkım Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Geçici 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam