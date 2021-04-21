Metin Lokumcu davasında 13 polisin yargılanmasına başlandı
|21 Nisan 2021 23:37
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Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan 13 sanık ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmada söz alan Lokumcu'nun avukatları Meriç Eyüpoğlu ve Sercan Aran, olayın taksirle değil, olası kast sonucu yaşandığını iddia ederek, dosyaya Asliye Ceza'nın değil Ağır Ceza Mahkemesince bakılması gerektiğini belirtti.
Emekli öğretmenin oğlu Ulaş Lokumcu da babası ile olay günü iki kez görüştüğünü ve olaylardan uzak durması gerektiğini söylediğini ifade ederek, babasının herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, doğada yürürken bile ona yetişemediğini öne sürdü.
Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu, kardeşleri Neşer Gürhan ve Ayşe Bekar da Metin Lokumcu'nun herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını savunarak, polislerden şikayetçi olduklarını söyledi.
Duruşmada, bazı müşteki avukatları, sanıkların bir sonraki celsede mahkeme huzurunda dinlenmesi, bazı baro başkanları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatları ve bazı baro başkanlarının talepleri reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran 2021'e erteledi.
Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, KESK Trabzon Şube Başkanı Engin Nur ile Trabzon, Artvin, Diyarbakır, İzmir, Van ve Bursa barolarının başkanları ve temsilcileri de takip etti.
Duruşma dolayısıyla adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
- Olay
Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, AK Parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.
Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.
Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Duruşmanın, güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülmesi kararlaştırılmıştı.
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