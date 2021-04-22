1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 22 Nisan 2021 00:00
+Aa- Yazdır
22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Bağcılar Belediyesinin "Başkan'la Süper Gezi" adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul edecek.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Anadolu Lisesini ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret edecek, Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve Masal Evi açılışına katılacak.

(Mardin/11.00-15.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksini, 2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak ve iki gün sürecek İklim Zirvesi başlayacak.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep ve Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 35. hafta maçları yapılacak.

4- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'na kadınlarda müsabakalarla devam edilecek. Zeynep Yetgil (53 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Cansu Aksoy (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo) ve Merve Pul (72 kilo) müsabakalara başlayacak; Elif Yanık (59 kilo) ve Nesrin Baş (68 kilo) bronz madalya mücadelesi verecek.

(Varşova/12.30)

7- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ikinci gününde erkeklerde elemeler yapılacak; milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca ve Samet Demir yarışacak.

(Basel/14.00)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı, Jeopark Kula Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
22 Nisan 2021 00:15		 İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı
21 Nisan 2021 22:43
23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
21 Nisan 2021 22:31		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı
21 Nisan 2021 21:23
ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı
21 Nisan 2021 20:21		 Önlemlere rağmen vaka sayısı düşmüyor!
21 Nisan 2021 19:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık devraldı
21 Nisan 2021 18:45		 Bakan Akar'dan CHP'li Engin Altay'ın sözlerine tepki
21 Nisan 2021 18:26
Mini YEKA yarışmaları pazartesi itibarıyla başlayacak
21 Nisan 2021 18:17		 Engin Altay: Söylediklerimde Erdoğan'a yönelik saldırı yok
21 Nisan 2021 17:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?00:00 - Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava00:00 - 22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!23:40 - Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza
23:37 - Metin Lokumcu davasında 13 polisin yargılanmasına başlandı23:30 - Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek23:24 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin23:18 - Kripto para yatırımcıları tedirgin!23:09 - Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor22:43 - İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı
22:31 - 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak22:27 - Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı22:21 - Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı22:18 - Hakan Altun hastaneye kaldırıldı22:08 - Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
22:06 - DKK'ye ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava
22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düşünceleri ifade etme biçimi 1
türkiyenin en yaşanılası ili 2
Kendine iyi bak 3
doktor mühendis kaçıran ilçe 1
evden çalışmak 7
ramazanda mide yanması 2
hobi 3
tescil 2
keratin 3
Peygambere hakaret özgürlük değildir 4
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 92 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 86 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Bilisim Akıllı Kent Teknolojileri 7 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kalkım Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Geçici 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam