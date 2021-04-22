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Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.
 22 Nisan 2021 00:15
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Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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