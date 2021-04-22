Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
|22 Nisan 2021 00:30
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AFAD, saat 00:17'de Balıkesir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı. Deprem İzmir'de de hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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