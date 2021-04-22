1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 501 şüpheli yakalandı.
 22 Nisan 2021 00:37
+Aa- Yazdır
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 501 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 645 personel ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 11.00-13.00 saatleri arasında, ikinci aşamada 76 noktada 600 personel ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 13.00-15.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur 2021-12" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 116 bin 24 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 501 kişi ile yoklama kaçağı 212 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 27 ruhsatsız tabanca ile 127 mermi, 9 kilo 951 gram uyuşturucu madde, 10 bin 98 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ele geçirildi.

Denetimlerde 17 bin 989 araç ve 298 motosiklet kontrol edilirken, 899 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 8 araç trafikten men edilirken, 158 bin 512 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
21 Nisan 2021 20:33		 Çaya düşen 5 yaşındaki Ferman'dan acı haber
21 Nisan 2021 19:17
Üniversite personeli servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
21 Nisan 2021 18:39		 'Bakanın imzasını bekliyoruz' deyip dolandırdılar
21 Nisan 2021 17:57
Olur Kaymakamı ve Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
21 Nisan 2021 17:56		 Firari, koronadan ölen kardeşinin kimliği ile HES kontrolünde yakalandı
21 Nisan 2021 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu
21 Nisan 2021 13:56		 Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyordu
21 Nisan 2021 13:40
Şanlıurfa'da dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
21 Nisan 2021 11:06		 Somali'lilere ırkçı söylem ve şiddet iddialarına soruşturma
21 Nisan 2021 10:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:37 - 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı00:30 - Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:15 - Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?00:00 - Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava00:00 - 22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
23:47 - Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!23:40 - Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza23:37 - Metin Lokumcu davasında 13 polisin yargılanmasına başlandı23:30 - Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek23:24 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Enstrüman çalmayı öğrenin23:18 - Kripto para yatırımcıları tedirgin!
23:09 - Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor22:43 - İki Bakan, ERÜ'nün Covid-19 aşısı hakkında bilgi aldı22:31 - 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak22:27 - Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı22:21 - Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
22:18 - Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Zeytinyağı fiyatlarında beklenen oldu, tüm ürünlerde 2 ürün alana 1 ürün bedava
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabadan tekme tokat indirme 1
esmer vatandaş 2
mustafa orhan 1
yıkıcı değil yapıcı olmak 4
teşkilat dizisi 1
tren-metro istasyonlarında neden korkuluk olmaz 2
refleks 3
pesimist 1
empati 3
rol model 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 92 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 86 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Bilisim Akıllı Kent Teknolojileri 7 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kalkım Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam