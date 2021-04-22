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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 22 Nisan 2021 03:36
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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