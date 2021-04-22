Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|22 Nisan 2021 03:36
|+Aa- Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
22 Nisan 2021 00:30
|Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor!
21 Nisan 2021 23:47
|Prof. Asilhan: İstanbul'un meteorolojik özellikleri değişecek
21 Nisan 2021 23:30
|Dr. Lütfi Çamlı: Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur
21 Nisan 2021 21:18
|Gazeteci- senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti
21 Nisan 2021 21:17
|Türk yolcunun çorabından çıktı, Alman polisi el koydu
21 Nisan 2021 20:48
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü
21 Nisan 2021 19:25
|Elektrik şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı: Bedel faturalara yansıyacak
21 Nisan 2021 18:53
|Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Çocuklar da aşı olacak mı?
21 Nisan 2021 18:03
|Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı
21 Nisan 2021 17:12