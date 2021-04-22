Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.