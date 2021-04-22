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Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı sırada bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne sebep olan belediye otobüs şoförü, "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 22 Nisan 2021 06:15
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Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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