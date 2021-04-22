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Altının gramı yılın zirvesinde

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve küresel risk algısıyla ons altın fiyatı iki ayın zirvesini görürken, gram altın 8,20'yi bulan dolardan aldığı destekle 473 TL'ye kadar çıkarak yılın en yüksek seviyesini test etti
 22 Nisan 2021 07:14
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Altının gramı yılın zirvesinde

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, dün 470 lira seviyesini aşarak yılın zirvesini gördü. Önceki günü 464,2 liradan tamamlayan gram altının yükselişinde, ABD hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve ekonomik toparlanmaya dair endişelerin etkisiyle yükselişini sürdürerek iki ayın zirvesine çıkan ons fiyatıyla dün 8,20'yi gören dolar etkili oldu. Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra bu ay yükselişe geçen ons altın, şubat sonundan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Haftaya 1.775 dolardan başlayan ons altın dün 1.800 dolara kadar yükseldi.

MARTTA YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Küresel altın fiyatları ve Dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 2021'in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında altının onsundaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki sert yükselişi takip ederek, yüzde 10'a yakın yükselmişti. Bu ay yüzde 2 civarında yükseliş kaydeden gram altın fiyatları, dolar/TL'nin 8,20'yi tekrar aşması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 473 TL ile 2021'in zirvesini gördü. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.130 liranın üzerine çıktı. Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirtirken, ABD-Rusya gerilimi ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydediyor.
Türkiye
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