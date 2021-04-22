Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
|22 Nisan 2021 07:22
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin'in getirilmesi Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) ümitlendirdi. Bilgin 2019'de EYT'lilerle ilgili yaptığı çalışma ile gündeme gelmişti. Çalışma Bakanlığının önümüzdeki dönemde önemli çalışmalara imza atılması bekleniyor. Bu çalışmalardan biri de uzun yıllardır gündeme gelen EYT'lilerin sorunlarının çözümü. Bakanlığın ayrıca; çalışanlar ile işverenlere sunulacak yeni ödeme ve teşvikler, kısa çalışma modelleri, istihdamın artırılması gibi birçok alanda iyileştirici adımlar atacağı ifade ediliyor. Bakan Bilgin, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından EYT konusunda rapor hazırlamak üzere görevlendirilmişti. Uzun süredir, yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen EYT'liler, Vedat Bilgin'in Bakan olmasıyla birlikte ümitlendi.
EYT'liler, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı. "İlk icraat EYT olsun" etiketini kullanan vatandaşlar, Bakan Bilgin'e çağrı yaparak, mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
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