Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Acil'deki hasta sayısı düşüyor
|22 Nisan 2021 07:20
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Ramazanın ikinci haftasından bayram sürecine doğru vaka sayılarında belirgin bir azalma eğilimi beklediklerini belirten Oğuztürk "Oruç tutulan saatlerde hareketlilik zaten azalırken ardından da akşamları sokağa çıkma kısıtlaması devreye giriyor. Bütün bunlar salgının seyrinin azalmasına fayda sağlayacak. Şu an itibarıyla bile acilde ramazandan önceki döneme göre hastalarda küçük bir miktar azalma meydana geldi" dedi.
Bayramda vakaların 20 binler civarına düşerse yaz aylarını daha rahat geçirebileceğimizi vurgulayan Oğuztürk "Mayıs ayından itibaren havaların ısınmasıyla insanlar kapalı alanlardan açık alanlara çıkacak. Tabii bayramın da kısıtlama tedbirleriyle tamamlanması mücadele açısından büyük bir önem oluşturuyor. Bunun yanında aşılama da artacak. Dolayısıyla yaz döneminde daha genç yaş gruplarının aşılamasının tamamlanmasıyla bir önceki bahar ayına ve kış ayına göre daha rahat bir dönem geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Oğuztürk, "Acil servis ve hastanelere başvuruların azalması, kullandığımız aşıların mutant virüslere karşı da etkili olduğunu ortaya koyuyor. Sırası gelenin ivedilikle aşı programına dahil olması hayati bir önem taşıyor" dedi.
NEŞRA DURMAZ
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