Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Gazeteci Candaş Tolga Işık twitter hesabından, artan virüs vakalarından dolayı kabine gündeminde bayram sonuna kadar tam kapanma olasılığı olduğunu iddia etti.
|22 Nisan 2021 07:45
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Işık'ın yaptığı paylaşımda; Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor. Mesajını paylaştı.
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