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Dolandırıcılardan yeni yöntem: 'Evde ek iş' sahtekarlığı

Pandemi nedeniyle evden çalışıp ek gelir elde etmek isteyen kişiler dolandırıcıların hedefi oldu. İşveren ve iş arayanların eşleştiği platformlarda evde maske ve terlik paketleme ilanları veriliyor. Daha sonra ilanlara başvuran kişilerden 7 liralık kargo ücreti talep ediliyor. Başvuran yüzlerce kişiden ücreti aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Sadece bir ilana saatler içerisinde 200 kişi başvuru yapıyor. Bu şekilde verilen onlarca ilan var.
 22 Nisan 2021 08:05
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Dolandırıcılardan yeni yöntem: 'Evde ek iş' sahtekarlığı

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez hedeflerinde ise evden çalışarak ek gelir elde etmek isteyen kişiler var. Dolandırıcılar ilk olarak sosyal medya ağlarında ve işveren ile iş arayanların buluştuğu platformlarda 'evde maske ve terlik paketleme' ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evden çalışarak aile ekonomisine destek olmaya çalışan kişilere cazip bir iş fırsatı sunmak.

7 LİRALIK KARGO ÜCRETİ

Daha sonra bu ilanlara başvuran vatandaşlarla irtibata geçen kişiler onlara paketleme yapacakları ürünleri göndereceklerini ancak bunun için kendilerine bir kargo ücreti ödemelerini talep ediyor. İş isteyen vatandaşlara hesap numarası gönderen dolandırıcılar karşı taraftan her iş için 7 lira talep ediyor. Kazancın ise yapılacak işe göre değişeceği belirtiliyor. Ancak vatandaşlar kargo ücretlerini ödedikten sonra bir daha geri dönüş alamıyor.

UMUTLARINI ÇALIYORLAR

İş ilanlarının paylaşıldığı her türlü mecrada bu paylaşımların yapıldığını belirten 24 saatte iş'in kurucu ortağı Mert Yıldız, "7 lira ilk bakışta küçük bir ücret gibi görünüyor ama sadece bir ilana 2 saat içerisinde 200 başvuru geliyor. Ve bu şekilde onlarca mecrada açılmış sayısız ilanlar var. Artık bu çok fazla büyümüş durumda. 1 liralık kargo ücreti isteyen dolandırıcı bile var. Oysa bunları yaparak insanların iş umudu ile oynuyorlar. Bu dönemde çoğu kişi evini geçindirmek için her işi yapmaya hazır ancak onların hem umutlarını hem zamanlarını çalışıyorlar" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSU

Kendi platformlarındaki bu sahte ilanlar ile ilgili hızla harekete geçtiklerini belirten Yıldız, "Bize gelen ilk kullanıcı ihbarları ile hızla harekete geçtik ve bu kişilerin açtıkları ilanların izini sürdük. Topladığımız bilgi ve belgeleri savcılığa ileterek bu dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu süreçte en büyük mağdur pandemi nedeniyle işlerini kaybeden kişiler" şeklinde konuştu.

Son dakika Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu Evde ek iş sahtekarlığı
İş arayan kişilerin en büyük problemlerinden birinin de iş bulma sürecinde ilanlar üzerinden yaşadıkları mağduriyet olduğuna değinen Mert Yıldız, "Kadınlar çok büyük zorluklar yaşıyor. Bazı kişiler kendi şirketleri için iş ilanı açıp daha sonra başvuran kadınları taciz ediyor. İstatistiklere baktığımız zaman bunu yapan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin başında inşaat ve oto galeriler geliyor. Biz de bu sektörlerin ilan vermesini engelledik. Ayrıca yapay zeka kötü niyetle atılan mesajları tespit edip kullanıcıyı sistemden atıyor" ifadelerini kullandı.
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