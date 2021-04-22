Artık maske mesafe bile yetmez durumda

Milliyet'ten MERT İNAN'ın haberine göre: Kovid-19 salgınında tespit edilebilen günlük vaka sayısı ve ölümlerde kabus yaşayan Türkiye'de sağlık çalışanları da isyanda. Günlük tespit edilebilen aktif vaka sayısı 60 bini geçerken, hastanelerdeki yatakların dolmaya başlaması sağlık çalışanlarını da tükenme noktasına getirdi. Uzmanlar ortaya çıkan salgın tablosuna ilişkin, "Bugün itibarıyla tam kapanma olması durumunda bile ancak iki hafta sonra iniş eğrisini görürüz" uyarısında bulunurken, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Milliyet aracılığıyla önemli uyarılarda bulundu. "Bu son dalga hiçbirine benzemiyor" diyen Prof. Dr. Cinel, yoğun bakım servislerinin mevcut hasta yükünü tolere edecek durumda olmadığına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"İngiliz mutant türü Türkiye'de ana virüs haline geldi. Vakaların yüzde 90'ı İngiliz mutantı çıkıyor. Sadece bizler değil artık ailelerimiz de tükenmiş durumda. Toplumsal hareketliliğin azaltılması şart. Bu kabustan başka bir çıkış yolumuz yok. Ek tedbirler hayata geçirilmesi kaçınılmaz. İstanbul virüsün besi yeri olmuş durumda. Sekiz gözle ek tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta günlük ölüm sayısı 400'ü bulacaktır. Sözün bittiği yerdeyiz. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların taburcu olma süreleri 30 günü bulabiliyor. Devir daim dediğimiz taburcu edip yeni hasta yatırma sistemi tökezliyor. Yoğun bakımlar boşalmıyor. Diğer hasta grupları da mağdur durumda. Aşı olanların da korunmaya devam etmeleri gerekiyor."

Tam kapanma da geçici çözüm

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz da ek tedbirlerin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu saatten sonra yapılacak tek şey sosyal hareketliliği azaltmak ve sınırlamaktır. Sosyal ilişkileri azaltacak tedbirleri almamız lazım. 14 gün tam kapanma da geçici bir önlem olacaktır. Kapanmaya gidildiğinde çok hızlı şekilde büyük bir aşı seferberliği başlatılmalı. Kapanma, artı aşılama olmazsa, 14 günlük izolasyon geçici çözüm üretmekten öteye gidemeyecektir. Hastane yoğun bakım hizmetleri tıkanma noktasında. Kovid-19 dışındaki diğer hastalarımızın hizmet alması aksayabilir. Hastanelerin tüm gücü, enerjisi bu hastalığa yoğunlaşmış durumda. Temel ihtiyaçların karşılanması dışında sosyal hareketlilik sınırlandırılmalı" dedi.

'Kapı kilitli ama pencere açık'

"Artık gerçekten mecalimiz kalmadı" diyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise uyarılarını şöyle sıraladı: "Kapı kilitli ama pencere açık. Kapanma olmadan tablonun düzelmeyeceği ortaya çıkmış durumda. Vakalar öylesine artıyor ki, bugünden kendi irademizle evlerde izole olsak da, Mayıs'ın ilk haftasına kadar bu tablonun düzelmesi çok zor. En azından bir haftalık ek tedbir veya izolasyonla hastane yükleri azaltılabilir. Bu tabloda bir aydan önce düzlüğe mümkün gözükmüyor. İstanbul'daki olumsuz tablo eninde sonunda Ankara ve Anadolu illerine de yansıyacaktır. İşe gitmek zorunda olanlar çift maske ve mümkünse numarasız gözlük kullansınlar. Artık kapalı ortamlarda maskeli olsanız da toplantı ve iş görüşmeleri yapmamaya özen gösterin. Maske, mesafeye 'olur' diyorduk ancak varyant ve kontrolden çıkan salgın tablosunda 'Tamamen izole olmaya bakın' diyoruz. Artık 1.5 metre maskeli mesafe bile riskli."