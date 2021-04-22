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Öğretmenler dışındaki Milli Eğitim personelinin il içi nakilleri için duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı personelinin il içi nakil işlemlerinin beklenen duyuruyu yayımladı.
 22 Nisan 2021 08:15
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Öğretmenler dışındaki Milli Eğitim personelinin il içi nakilleri için duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü "İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı yazıyı 81 il Valiliğine gönderdi.

Yazıda, öğretmenler dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı personelinden, 30 Eylül tarihi itibariyle en az 3 yıllık hizmet süresi tamamlayanların il içi nakil işlemlerine başvurabileceği belirtildi. Bu amaçla münhal (boş) kadroların duyuruya çıkılması, duyuruya çıkılacak döner sermaye kadroları için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması istendi.

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