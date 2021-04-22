Öğretmenler dışındaki Milli Eğitim personelinin il içi nakilleri için duyuru

HSK, PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELEN SAVCIYI İHRAÇ ETTİ Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararında Ö.M.G.'nin yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.