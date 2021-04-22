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'Sinovac'ın 1. dozu için 3 Mayıs'a kadar randevu oluşturulamıyor'

Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelede başlattığı kitlesel aşılama kampanyasında önceki günden itibaren 55-59 yaş arası vatandaşlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı. Bu yaş grubunun aşıya ilgisi ilk gün yoğun oldu. Önceki gün bazı hastanelerde BioNTech aşısı olmak isteyen yüzlerce vatandaşlar kuyruk oluştururken, bazı hastanelerde ise aşı sevkiyatındaki teknik gecikme nedeniyle vatandaşlar aşılarını olamadan evlerine dönmek zorunda kaldı.
 22 Nisan 2021 08:31
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'Sinovac'ın 1. dozu için 3 Mayıs'a kadar randevu oluşturulamıyor'

Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Teknik gecikme nedeniyle sıkıntı yaşayan hastanelerden biri de İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi idi. Yaşanan sıkıntı nedeniyle başhekimlik açıklama yaparak, vatandaşlardan özür diledi.

BioNTech'e yöneldi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Türkiye'nin 74 ilindeki aile hekimlerinden geri bildirimler aldıklarını belirterek, Sinovac aşısı için 3 Mayıs'a kadar randevu oluşturulamadığını söyledi. Eryazğan, "Sinovac'ın birinci dozu için 3 Mayıs'tan sonrasına randevu verildiğini sistemden görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor; 55-59 yaş aralığında ilk dozu olacaklar BioNTech aşısına yönlendiliyor" dedi. Bakanlığın bu konuda henüz duyurusunun olmadığını vurgulayan Eryazğan, "Bakanlığın net bir duyurusu olmadığı için 182'deki arkadaşların yanlış bilgilendirmesi nedeniyle vatandaş ve aile hekimleri karşı karşıya kalıyorlar. 182'deki arkadaşlar, aile hekimlerinin randevu kısmını kapattığı yönünde yanlış bilgiler veriyor. Bu doğru değil. Sinovac'ın ikinci dozunda, BioNTech'in bir ve ikinci dozunda sorun yaşanmıyor. Bakanlıktan da aksi yönde bir açıklama gelmediği için BioNTech konusunda vatandaşı hastanelere yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Eryazğan, sağlık çalışanlarının yakınlarının aşılanması için CİMER'e başavurduklarını da bildirdi. Eryazğan, şunları söyledi:

"CİMER'den gelen cevap, Sağlık Bakanlığı Aşı Daire Başkanlığı'nca hazırlanmış. Şu anda mevcut aşı yapılan kişilerin, yani futbolcular ve turizmcileri de kastederek, ölümcül hastalık geçirme oranlarının sağlık çalışanı yakınlarından daha yüksek olduğu ve bir değişikliğe gidilemeyeceği belirtiliyor. Bu cevaba çok içerledik ve bu noktada Sağlık Bakanlığı'na tekrar sesleniyoruz. Sağlık çalışanı yakınları risk altındadır."
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