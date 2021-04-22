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'Aşısını yaptıranlar ticaretine devam etsin'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüse karşı aşı yaptıran, 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin" dedi.
 22 Nisan 2021 08:34
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'Aşısını yaptıranlar ticaretine devam etsin'

Baran, salgınla mücadele sürecinde aşılama çalışmalarının iktisadi hayatın devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda sözkonusu kesimin, ticaret hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı. Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Aşılarını yaptıran kısıtlamadan muaf tutulsun" dedi.
Memurlar.Net
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