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Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplanacak
 22 Nisan 2021 08:45
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Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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