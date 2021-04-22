Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplanacak
|22 Nisan 2021 08:45
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