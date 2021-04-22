'Allah'ım sana geliyorum' diyen Müzik Öğretmeni ölü bulundu
|22 Nisan 2021 08:43
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Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece 23.00 sıralarında ise Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye sırasında bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Erdal Taşbaş (37) olduğunu tespit etti. Taşbaş'ın olay yerine gelen annesinin feryadı yürekleri dağladı. Yapılan incelemelerin ardından Taşbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Taşbaş'ın gece saatlerinde üst kattaki komşusundan su istediği sonrasında ise 5. kattaki merdiven boşluğundan intihar ettiği düşünülüyor.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi
Müzik öğretmeni olan Erdal Taşbaş'ın, akşam 18.30 sıralarında evinin balkonundan ezan okuduğu ardından ise "Allah'ım sana geliyorum" diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca Taşbaş'ın geçtiğimiz aylarda Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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